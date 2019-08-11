Суперник "Динамо" по ЛЧ продовжив переможну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У третьому турі чемпіонату Бельгії суперник "Динамо" відборі до Ліги чемпіонів "Брюгге" протистояло "Остенде", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Господарі трималися до 72 хвилини, поки не відзначився нігерійський форвард Окереке. Через десять хвилин перевагу "Брюгге" подвоїв інший африканець Тау – 2:0.
Примітно, що "Брюгге" провів чотири офіційні поєдинки в новому сезоні і у всіх святкував виграші.
Також додамо, 31 серпня відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Брюгге", яке прийматиме НСК "Олімпійський".