Суперник "Динамо" по ЛЧ продовжив переможну серію

Господарі трималися до 72 хвилини, поки не відзначився нігерійський форвард Окереке. Через десять хвилин перевагу "Брюгге" подвоїв інший африканець Тау – 2:0.

Примітно, що "Брюгге" провів чотири офіційні поєдинки в новому сезоні і у всіх святкував виграші.

Також додамо, 31 серпня відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Брюгге", яке прийматиме НСК "Олімпійський".