Соперник "Динамо" по ЛЧ продолжил победную серию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В третьем туре чемпионата Бельгии соперник "Динамо" отборе к Лиге чемпионов "Брюгге" противостояло "Остенде", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Хозяева держались до 72 минуты, пока не отличился нигерийский форвард Окереке. Через десять минут преимущество "Брюгге" удвоил другой африканец Тау - 2:0.
Примечательно, что "Брюгге" провел четыре официальных поединка в новом сезоне и во всех праздновал выигрыш.
Также добавим, 31 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Брюгге", который будет принимать НСК "Олимпийский".