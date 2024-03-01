Сумщина: росіяни обстріляли одинадцять громад у прикордонні
Київ • УНН
Російська армія обстріляла артилерією, мінометами та ракетами 11 громад Сумської області, спричинивши 157 вибухів та обстрілявши мешканців.
Армійці рф здійснили 28 обстрілів по Сумській області впродовж дня. Під ворожим вогнем опинились мешканці 11 громад. Загалом, у п’ятницю регіон сколихнули 157 вибухів. Про це пише Сумська ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
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За уточненням від ОВА ворог бив з мінометів та артилерії по жителям Миропільської, Краснопільської, Есманьської та Шалигинської громад.
Білопілля росіяни атакували з гелікоптера ракетами НАР (10 вибухів). Крім того по громаді вдарили з артилерії, мінометів та завдали ударів дронами з вибухівкою.
По два ВОГ з допомогою бпла загарбники скинули й на Великописарівську й Юніківську громади. По останній ворог бив ще й з мінометів та САУ.
Мешканці Середино-Будської, Хотінської та Новослобідської ОТГ потерпали від мінометних ворожих атак.
А Зноб-Новгородську громаду загарбники обстріляли зі ствольної артилерії
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Ранком повідомлялось, що російські війська вночі та вранці обстріляли артилерією та скинули КАБи на декілька громад у Сумській області, спричинивши 16 вибухів.