Сумщина: россияне обстреляли одиннадцать громад в приграничье

Армейцы рф совершили 28 обстрелов по Сумской области в течение дня. Под вражеским огнем оказались жители 11 громад. В общем, в пятницу регион всколыхнули 157 взрывов. Об этом пишет Сумская ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 157 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. - поточнили в ОВА.

Детали

По уточнению от ОВА враг бил из минометов и артиллерии по жителям Миропольской, Краснопольской, Эсманьской и Шалигинской громад.

Белополье россияне атаковали с вертолета ракетами НАР (10 взрывов). Кроме того по общине ударили из артиллерии, минометов и нанесли удары дронами со взрывчаткой.

По два ВОГ с помощью бпла захватчики сбросили и на Великописаревскую и Юниковскую общины. По последней враг бил еще и из минометов и САУ.

Жители Середино-Будской, Хотинской и Новослободской ОТГ страдали от минометных вражеских атак.

А Зноб-Новгородскую громаду захватчики обстреляли из ствольной артиллерии

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Утром сообщалось, что российские войска ночью и утром обстреляли артиллерией и сбросили КАБы на несколько общин в Сумской области, вызвав 16 взрывов.