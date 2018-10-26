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Суддя, яка мала розглядати справу капітана "Норда", взяла самовідвід

Суддя, яка мала розглядати справу капітана "Норда", взяла самовідвід

Київ • УНН

 • 14208 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Суддя, визначена автоматизованою системою розподілу суддів для розгляду справи капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, взяла самовідвід. Про це УНН повідомили в Оболонському районному суді Києва.

"Суддя, визначена автоматизованою системою, взяла самовідвід, оскільки сама колись працювала у Криму. Це вона зробила, щоб їй не дорікали у начебто упередженості", - сказали в суді, зазначивши, що визначення іншого судді відбудеться на початку листопада.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження щодо капітана кримського судна "Норд" Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію.

У прокуратурі повідомляли, що встановлено, що капітан судна "Норд" умисно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, неодноразово на вказаному судні здійснював заходи та виходи із закритого морського порту "Керч" тимчасово окупованої території півострову Крим з метою нанесення шкоди інтересам України, а саме незаконного рибного промислу.

Як повідомляв УНН, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника "Норд", приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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