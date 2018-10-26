Судья, которая должна была рассматривать дело капитана "Норда", взяла самоотвод
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Судья, определенная автоматизированной системой распределения судей для рассмотрения дела капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, взяла самоотвод. Об этом УНН сообщили в Оболонском районном суде Киева
"Судья, определенная автоматизированной системой, взяла самоотвод, поскольку сама когда-то работала в Крыму. Это она сделала, чтобы ей не упрекали в якобы предвзятости", - сказали в суде, отметив, что определение другого судьи состоится в начале ноября.
Напомним, Оболонский районный суд Киева рассмотрит уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.
В прокуратуре сообщали, что установлено, что капитан судна "Норд" умышленно, в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, неоднократно на указанном судне осуществлял мероприятия и выход из закрытого морского порта "Керчь" временно оккупированной территории полуострова Крым с целью нанесения вреда интересам Украины, а именно незаконного рыбного промысла.
Как сообщал УНН, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированного АР Крым, под флагом РФ.