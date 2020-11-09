Суддя Сліденко вказав на небезпеку оскарження у КСУ нового закону про е-декларування

“У законопроектах щодо врегулювання ситуації навколо Конституційного Суду України є як позитивні, так і негативні сторони. Позитивні — нарешті Рада зрозуміла, що ніякого ганебного КСУ немає. Що є правова проблема, яка була закладена давно, й цю проблему слід вирішувати в Верховній Раді, а не Президенту України, який ніякого відношення до цієї проблеми немає. Ну а щодо негативу, то певні зміни, наприклад, 366 статтю (стаття 366-1 Кримінального кодексу України “Декларування недостовірної інформації” - ред.), можна прийняти дуже швидко, адже там потрібно зробити декілька змін зі старої редакції”, - зауважив правник.

Також Сліденко зазначив, що є закони, які потребують серйознішого удосконалення.

“Є закон про запобігання протидії корупції, який потребує серйознішої роботи. Однак, для фахівців це не займе багато часу. Цю роботу потрібно зробити, адже якщо прийняти норми в такій самій редакції, то проблема нікуди не зникне. І знову в КСУ з'явиться подання народних депутатів щодо неконституційності цих норм”, - зазначив Сліденко.

Додамо, що суддя-доповідач по земельній реформі Ігор Сліденко звернувся до поліції через напади на його будинок та пограбування.

Зазначимо, що наразі в Раді вже з десяток законопроектів щодо врегулювання ситуації навколо КСУ.

Як повідомляв УНН раніше, зокрема, в Раду внесли законопроект співавторства голови ВР Дмитра Разумкова про відновлення дії окремих положень ЗУ "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова ВР Дмитро Разумков.