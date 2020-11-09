Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании

"В законопроектах по урегулированию ситуации вокруг Конституционного Суда Украины есть как положительные, так и отрицательные стороны. Положительные - наконец Рада поняла, что никакого позорного КСУ нет. Что есть правовая проблема, которая была заложена давно, и эту проблему следует решать в Верховной Раде, а не Президенту Украины, у которого никакого отношения к этой проблеме нет. Ну а по негативу, то определенные изменения, например, 366-ю статью (статья 366-1 Уголовного кодекса Украины "Декларирование недостоверной информации" - ред.), можно принять очень быстро, ведь там нужно сделать несколько изменений со старой редакции", - отметил юрист.

Также Слиденко отметил, что есть законы, которые требуют серьезного совершенствования.

"Есть закон о предотвращении противодействия коррупции, который требует серьезной работы. Однако, для специалистов это не займет много времени. Эту работу нужно сделать, ведь если принять нормы в той же редакции, то проблема никуда не исчезнет. И снова в КСУ появится представление народных депутатов относительно неконституционности этих норм", - отметил Слиденко.

Добавим, что судья-докладчик по земельной реформе Игорь Слиденко обратился в полицию из-за нападения на его дом и ограбления.

Отметим, что сейчас в Раде уже с десяток законопроектов по урегулированию ситуации вокруг КСУ.

Как сообщал УНН ранее, в частности, в Раду внесли законопроект соавторства председателя ВР Дмитрия Разумкова о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель ВР Дмитрий Разумков.