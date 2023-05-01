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Судан: бойові дії тривають 17 день попри заяви про перемир’я

Судан: бойові дії тривають 17 день попри заяви про перемир’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. На 17 день конфлікту в Судані ворогуючі угруповання, попри власні заяви, що продовжать перемир’я, не припиняють бої. Хаос, мародерство та гуманітарна криза змушують тисячі людей тікати з країни, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Як вказано, армія Судану та її суперник, воєнізовані Сили оперативної підтримки, заявили, що продовжать гуманітарне перемир’я ще на 72 години, але воно поки що не зупинило бої. Обидві сторони звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню. Угода призвела до деескалації бойових дій лише у деяких районах, що змушує мирних жителів тікати з країни.

Цитата

«Люди тікають з Хартума не лише через гуманітарну ситуацію та бомби, які впали на будинки мирних жителів, через випадкові обстріли та авіаудари, а й через мародерство мирних жителів на вулицях і навіть у їхніх будинках», - сказав суданський журналіст Мохамед Аламін Ахмед, який перебуває в Хартумі.

Свідки повідомили про триваючі бої, а також про те, що винищувачі літали над частинами Хартума та містом-побратимом столиці Омдурманом на іншому березі річки Ніл. Центральна резервна поліція, воєнізоване формування, була розгорнута в Хартумі, щоб «захистити майно громадян» від пограбування, повідомила суданська поліція, підтверджуючи заяву армії.

Управління цивільної авіації оголосило, що повітряний простір Судану залишатиметься закритим до 13 травня, за винятком польотів для допомоги та евакуації.

У понеділок Єгипет скликав зустріч постійних делегатів Ліги арабських держав для обговорення насильства в Судані.

Доповнення

Щонайменше 512 людей було вбито і 4193 поранено під час бойових дій, хоча реальна кількість загиблих, ймовірно, набагато вища. Понад 5000 людей втекли в безпечне місце на кораблях Саудівської Аравії, які перетнули Червоне море з Порт-Судан. Супутникові знімки показали довгі автобусні колони на кордоні з Єгиптом, в той час як ООН заявила, що десятки тисяч людей втікали до Чаду, Південного Судану, Ефіопії та Центральноафриканської Республіки. За даними ООН, близько 75 000 людей було переміщено внаслідок бойових дій.

Два кораблі військово-морських сил Китаю евакуювали з Судану 678 осіб. 

Двоє американських чиновників заявили, що Сполучені Штати направили корабель ВМС для евакуації своїх громадян.
Майже 1000 американців були евакуйовані, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер у заяві, додавши, що урядовий конвой прибув до Порт-Судану, щоб доставити громадян США та інших осіб, які мають на це право, до Саудівської Аравії.

Сполучене Королівство заявило, що здійснить додатковий евакуаційний рейс із Порт-Судану в понеділок після того, як уже вивезло повітрям понад 2000 людей з країни з аеропорту поблизу Хартума.

Канада заявила, що припиняє евакуаційні рейси через "небезпечні умови".

Внаслідок ретельно спланованої операції, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС та Офісом Президента України, станом на 26 квітня 2023 року з охопленого бойовими діями Судану вдалось врятувати уже 91 українця.

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