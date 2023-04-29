США евакуює близько 300 громадян з Судану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки евакуюють близько 300 американських громадян з Судану. Евакуація відбувається за підтримки військових безпілотників, які стежать за переміщенням автобусної колони в Порт-Судан, повідомляє Голос Америки, передає УНН.
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Міністерство оборони США повідомило, що розгорнуло засоби розвідки, спостереження і рекогносцировки для підтримки повітряних і наземних маршрутів евакуації.
"Ми перекидаємо військово-морські засоби в регіон для надання будь-якої необхідної підтримки на узбережжі. Наша мета була і залишається - допомогти якомога більшій кількості громадян США покинути країну якомога безпечніше", - заявили у Міноборони США.
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З Порт-Судану, американці зможуть переправитися через Червоне море в саудівське портове місто Джидда.
Також чиновники з США працюють із Саудівською Аравією, намагаючись з'ясувати, чи зможе один із військових кораблів королівства доправити в Джидду більшу кількість американців.
Наразі офіційно підтверджено загибель двох американців під час бойових дій у Судані.
Нагадаємо
Китай провів евакуацію із Судану, було вивезено близько 700 осіб.