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США евакуює близько 300 громадян з Судану

США евакуює близько 300 громадян з Судану

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки евакуюють близько 300 американських громадян з Судану. Евакуація відбувається за підтримки військових безпілотників, які стежать за переміщенням автобусної колони в Порт-Судан, повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони США повідомило, що розгорнуло засоби розвідки, спостереження і рекогносцировки для підтримки повітряних і наземних маршрутів евакуації.

"Ми перекидаємо військово-морські засоби в регіон для надання будь-якої необхідної підтримки на узбережжі. Наша мета була і залишається - допомогти якомога більшій кількості громадян США покинути країну якомога безпечніше", - заявили у Міноборони США.

Доповнення

З Порт-Судану, американці зможуть переправитися через Червоне море в саудівське портове місто Джидда.

Також чиновники з США працюють із Саудівською Аравією, намагаючись з'ясувати, чи зможе один із військових кораблів королівства доправити в Джидду більшу кількість американців.

Наразі офіційно підтверджено загибель двох американців під час бойових дій у Судані.

Нагадаємо

Китай провів евакуацію із Судану, було вивезено близько 700 осіб. 

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