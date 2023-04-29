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США эвакуирует около 300 граждан из Судана

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки эвакуируют около 300 американских граждан из Судана. Эвакуация происходит при поддержке военных беспилотников, которые следят за перемещением автобусной колонны в Порт-Судан, сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

Министерство обороны США сообщило, что развернуло средства разведки, наблюдения и рекогносцировки для поддержки воздушных и наземных маршрутов эвакуации.

"Мы перебрасываем военно-морские средства в регион для оказания любой необходимой поддержки на побережье. Наша цель была и остается - помочь как можно большему количеству граждан США покинуть страну как можно безопаснее", - заявили в Минобороны США.

Дополнение

Из Порт-Судана, американцы смогут переправиться через Красное море в саудовский портовый город Джидда.

Также чиновники из США работают с Саудовской Аравией, пытаясь выяснить, сможет ли один из военных кораблей королевства доставить в Джидду большее количество американцев.

Сейчас официально подтверждена гибель двух американцев во время боевых действий в Судане.

Напомним

Китай провел эвакуацию из Судана, было вывезено около 700 человек. 

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