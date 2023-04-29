Китай провів евакуацію із Судану: вивезено близько 700 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Два кораблі військово-морських сил Китаю евакуювали з Судану 678 осіб, повідомляє Xinhua, пише УНН.
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Китай евакуював людей з порту Джидда. Есмінець ВМС Nanning і судно комплексного забезпечення Weishanhu були відправлені до Судану в середу для екстреної евакуації.
На борту кораблів перебували корабельний гелікоптер і понад 490 офіцерів та солдатів, в тому числі десятки бійців спецпідрозділів. Перша група евакуйованого персоналу складається з 668 громадян Китаю і 10 осіб інших національностей.
Нагадаємо
В Судані продовжуються тяжкі бої, незважаючи на останнє перемир'я.