Китай провел эвакуацию из Судана: вывезено около 700 человек

Детали

Китай эвакуировал людей из порта Джидда. Эсминец ВМС Nanning и судно комплексного обеспечения Weishanhu были отправлены в Судан в среду для экстренной эвакуации.

На борту кораблей находились корабельный вертолет и более 490 офицеров и солдат, в том числе десятки бойцов спецподразделений. Первая группа эвакуированного персонала состоит из 668 граждан Китая и 10 человек других национальностей.

Напомним

В Судане продолжаются тяжелые бои, несмотря на последнее перемирие.