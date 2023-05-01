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Судан: боевые действия продолжаются 17 день, несмотря на заявления о перемирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. На 17 день конфликта в Судане враждующие группировки, несмотря на собственные заявления, что продолжат перемирие, не прекращают бои. Хаос, мародерство и гуманитарный кризис заставляют тысячи людей бежать из страны, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Как указано, армия Судана и ее противник, военизированные Силы оперативной поддержки, заявили, что продлят гуманитарное перемирие еще на 72 часа, но оно пока не остановило бои. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Соглашение привело к деэскалации боевых действий лишь в некоторых районах, что вынуждает мирных жителей бежать из страны.

Цитата

«Люди бегут из Хартума не только из-за гуманитарной ситуации и бомб, упавших на дома мирных жителей, из-за случайных обстрелов и авиаударов, но и из-за мародерства мирных жителей на улицах и даже в их домах», - сказал суданский журналист Мохамед Аламин Ахмед, который находится в Хартуме.

Свидетели сообщили о продолжающихся боях, а также о том, что истребители летали над частями Хартума и городом-побратимом столицы Омдурманом на другом берегу реки Нил. Центральная резервная полиция, военизированное формирование, была развернута в Хартуме, чтобы «защитить имущество граждан» от разграбления, сообщила суданская полиция, подтверждая заявление армии.

Управление гражданской авиации объявило, что воздушное пространство Судана будет оставаться закрытым до 13 мая, за исключением полетов для помощи и эвакуации.

В понедельник Египет созвал встречу постоянных делегатов Лиги арабских государств для обсуждения насилия в Судане.

Дополнение

По меньшей мере 512 человек были убиты и 4193 ранены во время боевых действий, хотя реальное число погибших, вероятно, намного выше. Более 5000 человек бежали в безопасное место на кораблях Саудовской Аравии, которые пересекли Красное море из Порт-Судана. Спутниковые снимки показали длинные автобусные колонны на границе с Египтом, в то время как ООН заявила, что десятки тысяч людей бежали в Чад, Южный Судан, Эфиопию и Центральноафриканскую Республику. По данным ООН, около 75 000 человек были перемещены в результате боевых действий.

Два корабля военно-морских сил Китая эвакуировали из Судана 678 человек. 

Двое американских чиновников заявили, что Соединенные Штаты направили корабль ВМС для эвакуации своих граждан.
Почти 1000 американцев были эвакуированы, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в заявлении, добавив, что правительственный конвой прибыл в Порт-Судан, чтобы доставить граждан США и других лиц, имеющих на это право, в Саудовскую Аравию.

Соединенное Королевство заявило, что совершит дополнительный эвакуационный рейс из Порт-Судана в понедельник после того, как уже вывезло по воздуху более 2000 человек из страны из аэропорта близ Хартума.

Канада заявила, что прекращает эвакуационные рейсы из-за "опасных условий".

В результате тщательно спланированной операции, осуществленной ГУР МО совместно с МИД и Офисом Президента Украины, по состоянию на 26 апреля 2023 года из охваченного боевыми действиями Судана удалось спасти уже 91 украинца.

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