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Суд змінив ухвалу, через яку закарпатці обурилися і перекрили трасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Хустський райсуд Закарпатської області змінив ухвалу, якою напередодні підлітку, підозрюваному у вбивстві однолітка, було змінено запобіжний захід. Цю інформацію УНН підтвердили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Суд змінив ухвалу, через яку закарпатці обурилися і перекрили трасу

"За заявою процесуального прокурора колегією суддів Хустського районного суду виключено із цієї ухвали від 12 грудня можливість внесення застави стосовно обвинуваченого. Тобто наразі до нього (обвинуваченого – ред.) застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – зазначили у прокуратурі.

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Зазначимо, що громадяни, які були не задоволені попереднім рішенням суду і перекрили рух транспорту на трасі "Мукачево – Рогатин – Львів", вже розблокували її. Цю інформацію УНН повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції. Загалом протест тривав 2,5 дні.

Як уточнили в поліції, жодних правопорушень зафіксовано не було, затриманих немає.

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Нагадаємо, 12 грудня Хустський райсуд Закарпатської області встановив підозрюваному підлітку, якого підозрюють у вбивстві свого однолітка, альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Через це незадоволені громадяни перекрили рух транспорту на трасі "Мукачево – Рогатин – Львів".

Як повідомляв УНН, у селі Нижня Апша Закарпатської області під час сварки 14-річний хлопець завдав смертельні удари ножем своєму 15-річному знайомому.

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