Суд изменил решение, из-за которого закарпатцы возмутились и перекрыли трассу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Хустский райсуд Закарпатской области изменил постановление, которым накануне подростку, подозреваемому в убийстве сверстника, была изменена мера пресечения. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
"По заявлению процессуального прокурора коллегией судей Хустского районного суда исключены из этого постановления от 12 декабря возможности внесения залога в отношении обвиняемого. То есть сейчас к нему (обвиняемому – ред.) применяется исключительно мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в прокуратуре.
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Отметим, что граждане, которые были недовольны предыдущим решением суда и перекрыли движение транспорта на трассе "Мукачево – Рогатин – Львов", уже разблокировали ее. Эту информацию сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции. В общем протест продолжался 2,5 дня.
Как уточнили в полиции, никаких правонарушений зафиксировано не было, задержанных нет.
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Напомним, 12 декабря Хустский райсуд Закарпатской области установил подозреваемому подростку, которого подозревают в убийстве своего сверстника, альтернативную мера пресечения в виде залога. Поэтому недовольные граждане перекрыли движение транспорта на трассе "Мукачево – Рогатин – Львов".
Как сообщал УНН, в селе Нижняя Апша Закарпатской области во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.