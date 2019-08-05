Суд завтра розгляне справу про "відпочинок" Ситника

"Завтра у Сарненському суді Рівненщини, о 10.00, відбудеться судове засідання по розгляду справи про відпочинок директора НАБУ А.Ситника в одному з мисливських угідь. Саме за цим фактом керівнику антикорупційного органу було вручено протокол про корупцію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура розслідує повідомлення про те, що чиновник не заплатив за свій відпочинок в одній з мисливських баз відпочинку.

Нагадаємо, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня цього року.