Суд завтра розгляне справу про "відпочинок" Ситника
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Сарненському суді Рівненщини 6 серпня, о 10:00, відбудеться судове засідання по розгляду справи про "відпочинок" директора НАБУ Артема Ситника у грудні 2018 - січні 2019 років. Про це у своєму мікроблозі в Twitter написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Завтра у Сарненському суді Рівненщини, о 10.00, відбудеться судове засідання по розгляду справи про відпочинок директора НАБУ А.Ситника в одному з мисливських угідь. Саме за цим фактом керівнику антикорупційного органу було вручено протокол про корупцію", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура розслідує повідомлення про те, що чиновник не заплатив за свій відпочинок в одній з мисливських баз відпочинку.
Нагадаємо, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня цього року.