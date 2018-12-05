Суд відмовився зупинити справу Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту про зупинення кримінального провадження щодо екс-президента України Віктора Януковича та у допиті ізраїльського лікаря. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.
"У задоволені клопотань щодо допиту лікаря, щодо зупинення і оголошення перерви відмовити", - оголосив своє рішення суд.
Перед цим прокурор Максим Крим заявив, що клопотання адвоката щодо зупинення провадження стосовно Януковича і допит ізраїльського лікаря є необгрунтованими.
"Варто наголосити на тому, що упродовж щонайменше останнього року обвинуваченому надавалося реальна можливість взяти участь у судовому засіданні. Тому ми вважаємо, що право на захист, про що часто говорять адвокати, у повній мірі забезпечено Януковичу. Щодо довідок з лікарні про відсутність достатніх можливостей для проведення відеоконференції, в нас була змога ознайомитися з довідками. Не зрозуміло, у чому полягає відсутність певної можливості. Щодо довідки лікаря про стан здоров’я, варто наголосити, що в цій довідці немає жодних протипоказь для участі у судовому розгляді. Немає жодних застережень щодо можливості брати участь у судовому розгляді, виступати з останнім словом. Прошу відмовити у задоволені всіх клопотань", - наголосив прокурор Максим Крим.
"Вважаємо право обвинуваченого Януковича на виступ з останнім словом фактично реалізованим, тому що вже неодноразово йому надавалася така можливість", - додав прокурор.
Нагадаємо, вчора адвокат екс-президента зазначав, що його клієнт не зможе виступити з останнім словом.