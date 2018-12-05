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Суд отказался остановить дело Януковича

Киев • УНН

 • 5731 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты о приостановлении уголовного производства в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и в допросе израильского врача. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

Суд отказался остановить дело Януковича

"В удовлетворении ходатайств о допросе врача, о приостановлении и объявления перерыва отказать", - огласил свое решение суд.

Перед этим прокурор Максим Крым заявил, что ходатайство адвоката о приостановлении производства по отношению к Януковичу и допрос израильского врача являются необоснованными.

"Стоит отметить, что на протяжении по меньшей мере последнего года обвиняемому предоставлялось реальная возможность принять участие в судебном заседании. Поэтому мы считаем, что право на защиту, о чем часто говорят адвокаты, в полной мере обеспечено Януковичу. Относительно справок из больницы об отсутствии достаточных возможностей для проведения видеоконференции, у нас была возможность ознакомиться со справками. Непонятно, в чем заключается отсутствие определенной возможности. Относительно справки врача о состоянии здоровья, стоит отметить, что в этой справке нет никаких противопоказаний для участия в судебном разбирательстве. Нет никаких оговорок о возможности участвовать в судебном разбирательстве, выступать с последним словом. Прошу отказать в удовлетворении всех ходатайств", - подчеркнул прокурор Максим Крым.

"Считаем право обвиняемого Януковича на выступление с последним словом фактически реализованным, так как уже неоднократно ему предоставлялась такая возможность", - добавил прокурор.

Напомним, вчера адвокат экс-президента отмечал, что его клиент не сможет выступить с последним словом .

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