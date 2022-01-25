Суд розгляне апеляції на запобіжний захід Порошенку 28 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Київський апеляційний суд 28 січня розгляне апеляційні скарги на рішення суду про застосування до п'ятого президента, а нині нардепа Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Про це УНН повідомляє з посилання на суд.
Цитата
"… судове засідання по апеляційній скарзі прокурора та апеляційній скарзі сторони захисту, що подані на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року, якою відмовлено у задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань про застосування до підозрюваного (Порошенка – ред.) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладенням на підозрюваного процесуальних обов’язків згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України, призначено на 28 січня 2022 року (11 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленнні.
Деталі
Повідомляється, що відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач М. А. Ященко, В. М. Лашевич, І. О. Рибак.
Доповнення
Повідомляється, що прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Що було раніше
Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання та зобов’язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.
Офіс Генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку.
Так, Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.