Суд продовжив заслуховувати адвоката Януковича у дебатах

"Судове засідання оголошено продовженим. Будь ласка, захисник Байдик, вам слово", - сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.



Варто зазначити, що на початку засідання Байдик звернувся до суду з проханням не переривати його виступ.



"Моя промова підготовлена так, що вона може повторюватися з виступами іншими захисниками… Крім того, Кримінально-процесуальним кодексом не заборонено посилатися на ті докази, які вже оголошувалися іншими захисниками. Тому я кажу що буду повторюватися, Ваша честь, на тих доказах, які є у матеріалах справи", - сказав адвокат.



У свою чергу суд ще раз попередив захисника про неприпустимість здійснення повторів у промові.



"Суд пропонує захиснику Байдику не повторюватися, не допускати надмірне цитування. Якщо ви не дослухаєтеся до цього, суд буде вимушений в межах своїх повноважень зупинити вас", - зазначив Дев’ятко.



Нагадаємо, починаючи з 13 вересня адвокат Байдик виступає у судових дебатах. Загальна тривалість його промови вже налічує вже понад 40 години.



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Вчора ранком суд продовжив заслуховувати виступ адвоката Януковича Олександра Байдика у дебатах.



Нагадаємо, адвокат обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах в Оболонському районному суді міста Києва.



Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.



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Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.



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