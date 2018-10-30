Суд продолжил заслушивать адвоката Януковича в дебатах

"Судебное заседание объявлено продолженным. Пожалуйста, защитник Байдык, вам слово", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.



Стоит отметить, что в начале заседания Байдык обратился в суд с просьбой не прерывать его выступление.



"Моя речь подготовлена так, что она может повторяться с выступлениями другими защитниками ... Кроме того, Уголовно-процессуальным кодексом не запрещено ссылаться на те доказательства, которые уже объявлялись другими защитниками. Поэтому я говорю что буду повторяться, Ваша честь, на тех доказательствах, которые есть в материалах дела", - сказал адвокат.



В свою очередь суд еще раз предупредил защитника о недопустимости осуществления повторов в речи.



"Суд предлагает защитнику Байдыку не повторяться, не допускать чрезмерного цитирования. Если вы не прислушиваетесь к этому, суд будет вынужден в пределах своих полномочий остановить вас", - отметил Девятко.



Напомним, начиная с 13 сентября адвокат Байдык выступает в судебных прениях. Длительность его речи уже насчитывает уже более 40 часов.



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Вчера утром суд продолжил заслушивать выступление адвоката Януковича Александра баклуши в дебатах.



Напомним, адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде города Киева.



Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского заняло почти 50 часов общего количества.



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Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.



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