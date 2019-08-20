Суд продовжив обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київський районний суд міста Одеси продовжив засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев'ять життів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
"У Київському районному суді міста Одеси сьогодні з 8:45 триває суд. Запобіжний захід ще не обрали", - повідомили у прокуратурі.
Раніше УНН повідомляв, що 19 серпня Київський районний суд Одеси оголосив перерву стосовно обрання запобіжного заходу власнику готеля "Токіо Стар" Вадиму Чорному.
Правоохоронці затримали Вадима Чорного після пожежі у готелі "Токіо Стар", у якій загинули дев'ять осіб. Згодом власнику одеського готеля прокуратура оголосила про підозру.