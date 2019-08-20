Суд продолжил избрание меры пресечения владельцу одесского отеля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения владельцу одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, пожар в котором унес девять жизней. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"В Киевском районном суде города Одессы сегодня с 8:45 идет суд. Меру пресечения еще не избрали", - сообщили в прокуратуре.
Ранее УНН сообщал, что 19 августа Киевский районный суд Одессы объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.
Правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице "Токио Стар", в котором погибли девять человек. Позже владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.