Студента з ДЦП в рф засудили до 12 років за переказ 3 тис. рублів в Україну - росЗМІ

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
3 червня, 11:55 • 152180 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 138287 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 231672 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 122606 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 227437 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 139907 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 142630 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 128015 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 236565 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 170457 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.5м/с
72%
747мм
Популярнi новини

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

3 червня, 11:09 • 100264 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 115399 перегляди

Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака

13:20 • 27602 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 24829 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 52260 перегляди
Публікації

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 53280 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 116725 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 152180 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 231672 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 202474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 25639 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 116725 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 115673 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 118526 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 103743 перегляди
Актуальне

Facebook

The Guardian

Північний потік

YouTube

Х-47М2 «Кинджал»

Студента з ДЦП в рф засудили до 12 років за переказ 3 тис. рублів в Україну - росЗМІ

Київ • УНН

 • 334 перегляди

У росії студента з ДЦП засудили до 12 років колонії суворого режиму за переказ 3 тис. рублів на рахунок в українському банку. Його визнали винним у державній зраді.

Студента з ДЦП в рф засудили до 12 років за переказ 3 тис. рублів в Україну - росЗМІ

У росії волгоградський обласний суд засудив місцевого студента з ДЦП, 21-річного Андрія Глухова до 12 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у державній зраді після того, як молодий чоловік відправив 3 тисячі рублів на рахунок в українському банку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Astra.

Деталі

За словами батька засудженого, андрій познайомився в інтернеті з чоловіком, який представився громадянином України. Той стверджував, що займається збиранням підписів за прискорення мирних переговорів. Він надіслав студенту банківські реквізити. І російський студент переказав за ними гроші. Силовики прийшли до андрія з обшуками у вересні 2024 року.

андрій є студентом другого курсу волгоградського політеху та інвалідом з дитинства через ДЦП.

На побаченні [у СІЗО] він мені спочатку сказав, що "нормально все", а коли вже закінчували - вибачився, і сльози в нього потекли

 - розповів батько андрія.

У рф підлітка засудили до 8 років за підпал Су-34 на авіабазі31.05.25, 20:57 • 10383 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаНовини Світу
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9