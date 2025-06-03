Студента з ДЦП в рф засудили до 12 років за переказ 3 тис. рублів в Україну - росЗМІ

У росії волгоградський обласний суд засудив місцевого студента з ДЦП, 21-річного Андрія Глухова до 12 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у державній зраді після того, як молодий чоловік відправив 3 тисячі рублів на рахунок в українському банку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Astra.

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За словами батька засудженого, андрій познайомився в інтернеті з чоловіком, який представився громадянином України. Той стверджував, що займається збиранням підписів за прискорення мирних переговорів. Він надіслав студенту банківські реквізити. І російський студент переказав за ними гроші. Силовики прийшли до андрія з обшуками у вересні 2024 року.

андрій є студентом другого курсу волгоградського політеху та інвалідом з дитинства через ДЦП.

На побаченні [у СІЗО] він мені спочатку сказав, що "нормально все", а коли вже закінчували - вибачився, і сльози в нього потекли - розповів батько андрія.

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