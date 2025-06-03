Студента с ДЦП в рф приговорили к 12 годам за перевод 3 тыс. рублей в Украину - росСМИ
Киев • УНН
В россии студента с ДЦП приговорили к 12 годам колонии строгого режима за перевод 3 тыс. рублей на счет в украинском банке. Его признали виновным в государственной измене.
В россии волгоградский областной суд приговорил местного студента с ДЦП, 21-летнего Андрея Глухова к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене после того, как молодой человек отправил 3 тысячи рублей на счет в украинском банке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Детали
По словам отца осужденного, Андрей познакомился в интернете с мужчиной, который представился гражданином Украины. Тот утверждал, что занимается сбором подписей за ускорение мирных переговоров. Он прислал студенту банковские реквизиты. И российский студент перевел по ним деньги. Силовики пришли к Андрею с обысками в сентябре 2024 года.
Андрей является студентом второго курса волгоградского политеха и инвалидом с детства из-за ДЦП.
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