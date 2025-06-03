Студента с ДЦП в рф приговорили к 12 годам за перевод 3 тыс. рублей в Украину - росСМИ

В россии волгоградский областной суд приговорил местного студента с ДЦП, 21-летнего Андрея Глухова к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене после того, как молодой человек отправил 3 тысячи рублей на счет в украинском банке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

По словам отца осужденного, Андрей познакомился в интернете с мужчиной, который представился гражданином Украины. Тот утверждал, что занимается сбором подписей за ускорение мирных переговоров. Он прислал студенту банковские реквизиты. И российский студент перевел по ним деньги. Силовики пришли к Андрею с обысками в сентябре 2024 года.

Андрей является студентом второго курса волгоградского политеха и инвалидом с детства из-за ДЦП.

На свидании [в СИЗО] он мне сначала сказал, что "нормально все", а когда уже заканчивали - извинился, и слезы у него потекли - рассказал отец Андрея.

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