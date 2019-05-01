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Стрілянина в каліфорнійській синагозі: стрілок не визнав себе винним у вбивстві

Стрілянина в каліфорнійській синагозі: стрілок не визнав себе винним у вбивстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Підозрюваний, що відкрив в минулі вихідні в синагозі міста Поуей (штат Каліфорнія) стрілянину не визнав себе винним в суді у вівторок. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.

За його даними, 19-річний Джон Ірнест заявив, що не визнає себе винним у вбивстві, замаху на вбивство і підпал. Суддя Джозеф Бранніген ухвалив залишити обвинуваченого під вартою без права звільнення під заставу.

За оцінкою судді, в разі виходу на свободу до початку судового розгляду Ірнест "представлятиме явну і надзвичайну загрозу" суспільству.

Як повідомляв УНН, вночі, принаймні, 3 людини постраждали та одна жінка померла у результаті нападу на синагогу у Поуей (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США). Пізніше правоохоронці повідомили про затримання нападника. Як з'ясували американські ЗМІ - стрілок попередньо написав антисемітський допис на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Нагадаємо, це не перший випадок насильницького прояву антисемітизму в країні. Так, 27 жовтня 2018 року в результаті стрілянини, відкритої в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі (штат Пенсільванія), загинули 11 людей, ще шестеро, включаючи чотирьох поліцейських, отримали поранення. В ході перестрілки з прибулими на місце події співробітниками поліції нападник — 46-річний Роберт Боуерс — був поранений і взятий під варту. Прокуратура висунула щодо Боуерса звинувачення в кримінальних злочинах і злочин на грунті релігійної нетерпимості, вироком за сукупністю яких може стати смертна кара. Американська правозахисна організація “Антидефамаційна ліга” назвала трагедію в Піттсбурзі одним з найкривавіших нападів на єврейську діаспору в історії США.

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