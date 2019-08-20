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Стрілянина біля столичного метро: поліція назвала учасників

Стрілянина біля столичного метро: поліція назвала учасників

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Конфлікт біля станції столичного метро "Голосіївська" стався між представниками "Муніципальної охорони" та приватної охоронної фірми. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, передає УНН.

"Встановлено, що конфлікт у парку виник між представниками "Муніципальної охорони" та приватної охоронної фірми. Правоохоронці під час проведення розшукових заходів встановили кількох активних учасників події: вирішується питання щодо затримання п’ятьох із них у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Як вказано, учасники мають тілесні ушкодження, зараз їм надають необхідну медичну допомогу. На місці також перебувають їхні адвокати. Окрім того, поліцейські проводять невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки. Після встановлення всіх обставин інциденту можлива додаткова кваліфікація події.

Раніше УНН повідомляв, що сутичка зі стріляниною сталася біля станції метро "Голосіївська" у столиці, постраждали троє чоловіків.

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