Стрельба возле столичного метро: полиция назвала участников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Конфликт возле станции столичного метро "Голосеевская" произошел между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
"Установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, участники имеют телесные повреждения, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте также находятся их адвокаты. Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски. После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.
Ранее УНН сообщал, что потасовка со стрельбой произошла возле станции метро "Голосеевская" в столице, пострадали трое мужчин.