Стріляв у автівку волонтерки: прокуратура повідомила чоловіку про підозру

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 17788 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
13:11 • 20739 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
12:33 • 25080 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
11:52 • 52992 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:29 • 33122 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
2 липня, 09:18 • 34776 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
2 липня, 08:30 • 45952 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 85745 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 40782 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
2 липня, 06:39 • 46130 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки2 липня, 05:59 • 30487 перегляди
Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко2 липня, 07:17 • 27247 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 66720 перегляди
Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф10:07 • 22051 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 31737 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 17777 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема13:43 • 15666 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 32220 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:52 • 52981 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 100043 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років14:57 • 3366 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів14:39 • 4031 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон12:56 • 8544 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 67066 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 44065 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

Стріляв у автівку волонтерки: прокуратура повідомила чоловіку про підозру

Київ • УНН

 • 153 перегляди

46-річному киянину повідомлено про підозру за хуліганство зі зброєю. Чоловік вистрілив у автомобіль волонтерки, помилково прийнявши його за машину, яка облила його водою.

Стріляв у автівку волонтерки: прокуратура повідомила чоловіку про підозру

Чоловіку, який стріляв у автівку волонтерки, пояснюючи це тим, що авто його "підрізало", повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчинене із застосуванням зброї. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру та ГУ Нацполіції в Києві.

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 46-річному киянину, який рухаючись на велосипеді по дорозі, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford 

- йдеться в повідомленні прокуратури.

У поліції повідомили, що інцидент стався ввечері 30 червня у Подільському районі столиці. До поліції звернулась жінка, яка повідомила, що їхала автомобілем Ford разом із малолітнім сином, коли невідомий чоловік на велосипеді здійснив постріл у напрямку її транспортного засобу та зник з місця події.

Поліцейські розшукали 46-річного стрілка та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У прокуратурі з’ясували, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив велосипедиста водою. Тож він вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.

Втім, чоловік переплутав автомобілі та наздогнав іншу білу машину. Після цього здійснив постріл по автомобілю та втік, однак згодом був затриманий працівниками поліції.

Наразі затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі 

- зазначили у прокуратурі.

Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Як розповіла волонтерка Вікторія Дворецька, 30 червня о 20 годині вона поверталася з сином додому, і проїжджаючи ринок "Виноградар", звернула увагу, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини.

Вже за хвилину-дві я почула дивний звук - дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку. Оглядаю машину і бачу сантиметрів за 15 до заднього скла дірку, з того боку, де в автокріслі сидів Іван 

- написала Дворецька.

У Києві обстріляли авто ветеранки Вікторії Дворецької: куля пролетіла за 15 см від її сина01.07.25, 16:26 • 1456 переглядiв

Нагадаємо

У Києві затримали чоловіка за стрілянину по автомобілю волонтерки, вчинок він пояснив помстою за те, що авто його "підрізало".

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9