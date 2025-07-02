Стріляв у автівку волонтерки: прокуратура повідомила чоловіку про підозру

Чоловіку, який стріляв у автівку волонтерки, пояснюючи це тим, що авто його "підрізало", повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчинене із застосуванням зброї. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру та ГУ Нацполіції в Києві.

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 46-річному киянину, який рухаючись на велосипеді по дорозі, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford - йдеться в повідомленні прокуратури.

У поліції повідомили, що інцидент стався ввечері 30 червня у Подільському районі столиці. До поліції звернулась жінка, яка повідомила, що їхала автомобілем Ford разом із малолітнім сином, коли невідомий чоловік на велосипеді здійснив постріл у напрямку її транспортного засобу та зник з місця події.

Поліцейські розшукали 46-річного стрілка та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У прокуратурі з’ясували, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив велосипедиста водою. Тож він вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.

Втім, чоловік переплутав автомобілі та наздогнав іншу білу машину. Після цього здійснив постріл по автомобілю та втік, однак згодом був затриманий працівниками поліції.

Наразі затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі - зазначили у прокуратурі.

Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Як розповіла волонтерка Вікторія Дворецька, 30 червня о 20 годині вона поверталася з сином додому, і проїжджаючи ринок "Виноградар", звернула увагу, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини.

Вже за хвилину-дві я почула дивний звук - дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку. Оглядаю машину і бачу сантиметрів за 15 до заднього скла дірку, з того боку, де в автокріслі сидів Іван - написала Дворецька.

У Києві обстріляли авто ветеранки Вікторії Дворецької: куля пролетіла за 15 см від її сина

Нагадаємо

У Києві затримали чоловіка за стрілянину по автомобілю волонтерки, вчинок він пояснив помстою за те, що авто його "підрізало".