Стрелял в машину волонтерки: прокуратура сообщила мужчине о подозрении

Мужчине, стрелявшему в автомобиль волонтерки, объясняя это тем, что авто его "подрезало", сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и ГУ Нацполиции в Киеве.

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 46-летнему киевлянину, который, двигаясь на велосипеде по дороге, достал пистолет и во время движения выстрелил сзади в автомобиль марки Ford - говорится в сообщении прокуратуры.

В полиции сообщили, что инцидент произошел вечером 30 июня в Подольском районе столицы. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ехала на автомобиле Ford вместе с малолетним сыном, когда неизвестный мужчина на велосипеде произвел выстрел в направлении ее транспортного средства и скрылся с места происшествия.

Полицейские разыскали 46-летнего стрелка и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В прокуратуре выяснили, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил велосипедиста водой. Поэтому он ударил по машине рукой, а затем начал ее догонять.

Впрочем, мужчина перепутал автомобили и догнал другую белую машину. После этого произвел выстрел по автомобилю и скрылся, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас задержанному вручено сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы - отметили в прокуратуре.

Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Как рассказала волонтер Виктория Дворецкая, 30 июня в 20 часов она возвращалась с сыном домой, и проезжая рынок "Виноградарь", обратила внимание, как велосипедист бил рукой по стеклу другой машины.

Уже через минуту-две я услышала странный звук - смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из похожего на оружие предмета. Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо, не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка. Осматриваю машину и вижу сантиметров за 15 до заднего стекла дырку, с той стороны, где в автокресле сидел Иван - написала Дворецкая.

В Киеве обстреляли авто ветеранки Виктории Дворецкой: пуля пролетела в 15 см от ее сына

Напомним

В Киеве задержали мужчину за стрельбу по автомобилю волонтерки, поступок он объяснил местью за то, что авто его "подрезало".