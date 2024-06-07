Столтенберг: НАТО не планує надсилати військових в Україну
Київ • УНН
НАТО не планує направляти військовий персонал в Україну, але продовжить надавати Україні зброю і довгострокову фінансову підтримку.
Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не планує надсилати військових в Україну, хоча кілька країн альянсу постачають їй зброю. Про це Столтенберг заявив під час візиту до Фінляндії, передає УНН.
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НАТО не планує надсилати сили в Україну
Він додав, що альянс намагається запровадити "довгострокові фінансові зобов'язання, щоб гарантувати, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".
Столтенберг відповів щодо погроз путіна у разі дозволу бити всередині росії іноземною зброєю31.05.24, 15:28 • 62685 переглядiв