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Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину
НАТО не планирует направлять военный персонал в Украину, но продолжают предоставлять Украине оружие и долгосрочную финансовую поддержку.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы произошли в Хмельницкой области около 4: 00 утра 7 июня, вероятно, они были вызваны российскими крылатыми ракетами и боевыми беспилотниками, нацеленными на этот район.
Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США
США раскритиковали Китай за то, что он не принял участия во Всемирном саммите мира в Швейцарии в связи с вторжением России в Украину, заявив, что присутствие Пекина было бы полезным.
Венгрия защищает импорт российского газа, несмотря на критику США
Венгрия по-прежнему сильно зависит от российского газа, получая 4,5 миллиарда кубометров в год в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году, несмотря на попытки Запада отказаться от российских энергоресурсов в условиях войн Путина.
Правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями
Из-за нехватки работников, вызванной мобилизацией, Украине необходимо переучить женщин на традиционно мужские профессии, такие как охранники, водители грузовиков, водители автобусов и трактористы.
Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью
Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию на границе с Беларусью в связи с недавней напряженностью и задержаниями польских военнослужащих.
Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля
Урсула фон дер Ляйен, нынешний председатель Европейской Комиссии, является основным кандидатом, который будет переизбран на этот пост 18 июля после того, как будет официально выдвинут лидерами ЕС.
Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб
С начала суток силы обороны Украины уничтожили российские средства ПВО, радиолокационные станции и нанесли удары по скоплениям живой силы противника, вооружению, военной технике и радиолокационной станции в нескольких районах.
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией
Германия разработала военный план на случай войны с Россией, включающий переоборудование подвалов и станций метро в бомбоубежища, эвакуацию населения из определенных регионов, подготовку медицинских учреждений к наплыву пациентов, возможное восстановление обязательной военной службы и создание запасов продовольствия для обеспечения одного горячего приема пищи в день.
AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн
США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, включая боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронетехнику, патрульные катера и другое оборудование.