Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять военных в Украину, хотя несколько стран альянса поставляют ей оружие. Об этом Столтенберг заявил во время визита в Финляндию, передает УНН.

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НАТО не планирует присылать силы в Украину заявил Столтенберг

Он добавил, что альянс пытается ввести "долгосрочные финансовые обязательства, чтобы гарантировать, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием