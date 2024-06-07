Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102050 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  98675 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  68360 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
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НАТО не планирует направлять военный персонал в Украину, но продолжают предоставлять Украине оружие и долгосрочную финансовую поддержку.

Война •   •  271 просмотра
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Хмельницкой области около 4: 00 утра 7 июня, вероятно, они были вызваны российскими крылатыми ракетами и боевыми беспилотниками, нацеленными на этот район.

Война •   •  316 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США

США раскритиковали Китай за то, что он не принял участия во Всемирном саммите мира в Швейцарии в связи с вторжением России в Украину, заявив, что присутствие Пекина было бы полезным.

Война •   •  3025 просмотра
Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США

Венгрия защищает импорт российского газа, несмотря на критику США

Венгрия по-прежнему сильно зависит от российского газа, получая 4,5 миллиарда кубометров в год в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году, несмотря на попытки Запада отказаться от российских энергоресурсов в условиях войн Путина.

Экономика •   •  2827 просмотра
Венгрия защищает импорт российского газа, несмотря на критику США

Правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями

Из-за нехватки работников, вызванной мобилизацией, Украине необходимо переучить женщин на традиционно мужские профессии, такие как охранники, водители грузовиков, водители автобусов и трактористы.

Война •   •  2673 просмотра
Правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями

Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию на границе с Беларусью в связи с недавней напряженностью и задержаниями польских военнослужащих.

политика •   •  2437 просмотра
Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Урсула фон дер Ляйен, нынешний председатель Европейской Комиссии, является основным кандидатом, который будет переизбран на этот пост 18 июля после того, как будет официально выдвинут лидерами ЕС.

политика •   •  2355 просмотра
Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

С начала суток силы обороны Украины уничтожили российские средства ПВО, радиолокационные станции и нанесли удары по скоплениям живой силы противника, вооружению, военной технике и радиолокационной станции в нескольких районах.

Война •   •  7692 просмотра
Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

Германия разработала военный план на случай войны с Россией, включающий переоборудование подвалов и станций метро в бомбоубежища, эвакуацию населения из определенных регионов, подготовку медицинских учреждений к наплыву пациентов, возможное восстановление обязательной военной службы и создание запасов продовольствия для обеспечения одного горячего приема пищи в день.

Война •   •  9868 просмотра
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, включая боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронетехнику, патрульные катера и другое оборудование.

Война •   •  8099 просмотра
AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн