Столтенберг має намір закликати союзників виділяти щорічно 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір попросити союзників виділяти близько 40 мільярдів євро на рік на довгострокову військову допомогу Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір просити союзників виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні. Про це повідомляють Reuters, передає УНН.
Деталі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір закликати союзників виділити щонайменше 40 мільярдів євро (43,37 мільярда доларів) на рік для фінансування військової допомоги України.
Зазначимо, що раніше офіційні особи НАТО не озвучували конкретної суми, але обговорювали можливість виділення 100 мільярдів євро протягом п'яти років, що становить 20 мільярдів євро на рік. Однак тепер пропонується вдвічі більша сума, щоб забезпечити довгострокову підтримку Україні на більш стабільній основі.
Ця пропозиція набуває особливого значення в умовах невизначеності щодо майбутньої підтримки України з боку США через можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому. Відтак, міністри закордонних справ у п’ятницю обговорять шляхи надання військової допомоги Україні та узгодження деталей пакету підтримки, який має бути затверджений на Вашингтонському саміті НАТО 9-11 липня.
Столтенберг: Україна може перемогти за надійної підтримки союзників по НАТО30.05.24, 17:06 • 55535 переглядiв