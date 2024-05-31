Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен просить союзников выделять около 40 млрд евро в год на военную помощь Украине. Об этом сообщают Reuters, передает УНН.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен призвать союзников выделить не менее 40 миллиардов евро (43,37 миллиарда долларов) в год для финансирования военной помощи Украины.

Отметим, что ранее официальные лица НАТО не озвучивали конкретной суммы, но обсуждали возможность выделения 100 миллиардов евро в течение пяти лет, что составляет 20 миллиардов евро в год. Однако теперь предлагается вдвое большая сумма, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украине на более стабильной основе.

Это предложение приобретает особое значение в условиях неопределенности относительно будущей поддержки Украины со стороны США из-за возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Следовательно, министры иностранных дел в пятницу обсудят пути предоставления военной помощи Украине и согласования деталей пакета поддержки, который должен быть утвержден на Вашингтонском саммите НАТО 9-11 июля.

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