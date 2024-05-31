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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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29 мая 2024, 14:10  •  116029 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  168621 просмотра

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников выделять около 40 миллиардов евро в год на долгосрочную военную помощь Украине.

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Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза в краснодарском крае рф загорелась после атаки беспилотника, в результате чего были повреждены три цистерны с нефтепродуктами и пострадали сотрудники.

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Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

В Киевской области работает противовоздушная оборона

Согласно сообщениям Киевской областной военной администрации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

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В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, Украина, была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали немедленно искать укрытие из-за потенциальной угрозы.

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В Киеве объявлена воздушная тревога

Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Пять вражеских ракет попали в жилые и коммерческие объекты в Харькове, в результате чего погибли 3 человека и 23 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

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Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

По данным ВС Украины, вражеский беспилотник из Кировоградской области движется на север в направлении Киевской области.

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Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

В захваченной Керчи прогремели взрывы

Взрывы прогремели во временно оккупированном рф городе Керчь.

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В захваченной Керчи прогремели взрывы

Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В течение дня противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и беспилотные удары по территории Украины, в то время как украинские войска отразили несколько вражеских атак на нескольких фронтах.

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Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

В результате обстрела рф жилого дома в Харькове погибли 3 человека и 16 получили ранения, в том числе врач скорой помощи и дети.

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В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

Согласно сообщениям Воздушных Сил Украины, беспилотник направляется из Николаевской области в сторону Кировоградской области Украины.

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БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область