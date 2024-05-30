Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО
Киев • УНН
Украина все еще может выиграть войну при постоянной и надежной поддержке союзников по НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на рост перед Украиной вызовов на фронте, украинцы все еще могут одержать победу в случае надежной и длительной поддержки союзников по НАТО. Об этом он сказал в четверг, 30 мая, в Праге, сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Альянса.
Детали
Украина продолжает храбро бороться, но проблемы, с которыми она сталкивается, становятся все серьезнее. Украина все еще может одержать победу - но только при условии постоянной и надежной поддержки со стороны союзников по НАТО
Как добавил Генсек НАТО, на июльском саммите НАТО планируется поставить поддержку Альянса на "более прочную основу". В частности за счет усиления роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности и обучения, а также многолетних финансовых обязательств.
"На завтрашней встрече министров иностранных дел (НАТО-ред.) мы также обсудим, как бороться с нестабильностью в наших южных окрестностях, включая сохраняющуюся угрозу терроризма", - добавил Столтенберг.
Напомним
Министры иностранных дел стран НАТО, как ожидается, подробно обсудят пакет мер поддержки Украины на встрече в Праге в пятницу (31 мая) перед июльским саммитом Альянса в Вашингтоне.
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