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Столтенберг: Україна може перемогти за надійної підтримки союзників по НАТО

Столтенберг: Україна може перемогти за надійної підтримки союзників по НАТО

Київ • УНН

 • 55533 перегляди

Україна все ще може виграти війну при постійній і надійній підтримці союзників по НАТО, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри зростання перед Україною викликів на фронті, українці все ще можуть перемогти в разі надійної та тривалої підтримки союзників по НАТО. Про це він сказав у четвер, 30 травня,  у Празі, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Альянсу. 

Деталі 

Україна продовжує хоробро боротися, але проблеми, з якими вона стикається, стають дедалі серйознішими. Україна все ще може перемогти - але тільки за умови постійної та надійної підтримки з боку союзників по НАТО

- заявив Столтенберг.

Як додав Генсек НАТО, на липневому саміті НАТО планується  поставити підтримку Альянсу  на "більш міцну основу". Зокрема за рахунок посилення ролі НАТО в координації допомоги у сфері безпеки та навчання, а також багаторічних фінансових зобов'язань.

"На завтрашній зустрічі міністрів закордонних справ ( НАТО - ред.) ми також обговоримо, як боротися з нестабільністю в наших південних околицях, включно із загрозою тероризму, що зберігається", - додав Столтенберг. 

Нагадаємо

Міністри закордонних справ країн НАТО, як очікується, детально обговорюватимуть пакет заходів підтримки України на зустрічі в Празі в п'ятницю (31 травня) перед липневим самітом Альянсу у Вашингтоні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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