Столтенберг: Україна може перемогти за надійної підтримки союзників по НАТО
Київ • УНН
Україна все ще може виграти війну при постійній і надійній підтримці союзників по НАТО, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри зростання перед Україною викликів на фронті, українці все ще можуть перемогти в разі надійної та тривалої підтримки союзників по НАТО. Про це він сказав у четвер, 30 травня, у Празі, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Альянсу.
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Україна продовжує хоробро боротися, але проблеми, з якими вона стикається, стають дедалі серйознішими. Україна все ще може перемогти - але тільки за умови постійної та надійної підтримки з боку союзників по НАТО
Як додав Генсек НАТО, на липневому саміті НАТО планується поставити підтримку Альянсу на "більш міцну основу". Зокрема за рахунок посилення ролі НАТО в координації допомоги у сфері безпеки та навчання, а також багаторічних фінансових зобов'язань.
"На завтрашній зустрічі міністрів закордонних справ ( НАТО - ред.) ми також обговоримо, як боротися з нестабільністю в наших південних околицях, включно із загрозою тероризму, що зберігається", - додав Столтенберг.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ країн НАТО, як очікується, детально обговорюватимуть пакет заходів підтримки України на зустрічі в Празі в п'ятницю (31 травня) перед липневим самітом Альянсу у Вашингтоні.