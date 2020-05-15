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Степанов розповів про непридатні ПЛР-тести в Україні: проводиться позапланова перевірка

Київ • УНН

 • 16428 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У зв’язку з виявленими проблемами з ПЛР-тестами у Київській референс-лабораторії - проводиться позапланова перевірка у незалежній лабораторії. Проте дані тест-системи добре працюють в Одеській та Львівській областях. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.

Степанов розповів про непридатні ПЛР-тести в Україні: проводиться позапланова перевірка

"Те, що стосується допуску на ринок будь-яких товарів медпризначення, тести, то це робиться Держслужбою з контролю за лікарськими засобами. Держлікслужба саме на основі отриманих від виробника документів, де в тому числі є підтвердження проходження випробувань, в цьому випадку на ПЛР-системи, допускає це на ринок. Як тільки вони були випущені, вони почали з’являтися в наших лабораторіях", - сказав Степанов.

За його словами, почали виникати проблеми у деяких лабораторіях, але вони стосувалися налаштувань самих ПЛР-систем, адже в кожної лабораторії свої процедури.

"Після налаштування вони всі працювали і в нас не виникає проблем ні в Одесі, ні у Львові, ні в інших регіонах. Виникла дійсно проблематика в Київській референс-лабораторії. Зараз Держлікслужба, згідно своїх повноважень, проводить позапланову перевірку, передала ці ПЛР-тести в незалежну лабораторію, після звітів щодо випробувань буде вже прийняте кінцеве рішення", - сказав міністр.

За словами Степанова, виробник несе повну відповідальність за якість ПЛР-тестів.

Нагадаємо, закуплені Офісом Президента українські ПЛР-тести виявилися непридатними для використання. Продукцію компанії "Укргентех" визнали неверифікованою, що означає, що заявлена виробником чутливість і специфічність тест-системи не відповідає її реальним характеристикам.

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