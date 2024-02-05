Starlink та Дія.Бізнес: Федоров провів першу розмову з новим польським колегою
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр України Федоров обговорив зі своїм польським колегою поточну цифрову співпрацю, відзначивши ключову підтримку Польщі цифрової інфраструктури України після вторгнення росії.
Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів першу розмову з польським колегою, новим віцепремʼєром та міністром цифровізації Польщі Кшиштофом Гавковскі. Обговорили співпрацю, яка будується на надійному фундаменті, адже з моменту повномасштабного вторгнення Польща стала чи не ключовим партнером цифрової держави. Про це заявив Федоров у Telegram, передає УНН.
"Обговорили співпрацю, яка будується на надійному фундаменті — за майже 2 роки з моменту повномасштабного російського вторгнення Польща стала чи не ключовим партнером цифрової держави", - написав Федоров.
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Він зазначив, що допомога від Польщі - це перенесення державних баз даних у хмари та розгортання цілої інфраструктури для українських реєстрів.
"Також Польща - лідер у забезпеченні України Strarlink. Майже 20 тисяч терміналів уже стали частиною критичної інфраструктури. За декілька місяців від початку вторгнення, у травні 2022 року, за підтримки Уряду Польщі ми відкрили перший закордонний центр Дія.Бізнес у Варшаві. Тепер це хаб для українців, які виїхали, з консультаціями щодо легалізації та відкриття бізнесу в Польщі", - розповів Федоров.
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Він висловив впевненість, що робота Центру вплинула на те, що у 2023 році українці відкрили в Польщі рекордну кількість нових бізнесів.
"Зі свого боку, Україна допомагала Польщі експертизою для mObywatel - це польський аналог Дії, з цифровими документами та послугами. Готові й надалі ділитися досвідом з польськими колегами. У мене в кабінеті висить картина від польських колег - синьо-жовтий будиночок на біло-червоному тлі. Українці й поляки - дві дуже сильні нації. Нам потрібно й далі розбудовувати партнерські відносини та разом реалізовувати класні проєкти. Чекаю на Кшиштофа Гавковскі в Києві", - зазначив Федоров.