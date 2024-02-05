Starlink и Дія.Бізнес: Федоров провел первый разговор с новым польским коллегой

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  86762 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  105051 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  104638 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115704 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224916 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329656 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322762 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284662 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278666 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229673 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Starlink и Дія.Бізнес: Федоров провел первый разговор с новым польским коллегой

Вице-премьер-министр Украины Федоров обсудил со своим польским коллегой текущее цифровое сотрудничество, отметив ключевую поддержку Польши цифровой инфраструктуры Украины после вторжения России.

Политика •   •  1793 просмотра
Starlink и Дія.Бізнес: Федоров провел первый разговор с новым польским коллегой

россияне готовятся к псевдовыборам на захваченных территориях Украины: МВД призывает не сотрудничать с оккупантами

российские оккупанты активно готовятся к проведению фейковых выборов на оккупированных украинских территориях, пытаясь привлечь местных жителей к организации фиктивного "голосования" для демонстрации якобы поддержки Путина.

Война •   •  3097 просмотра
россияне готовятся к псевдовыборам на захваченных территориях Украины: МВД призывает не сотрудничать с оккупантами

Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму

Большой российский десантный корабль был замечен на судостроительном заводе в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму. Информация оперативно передана ВСУ.

Война •   •  5639 просмотра
Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму

россияне выпустили с десяток снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод

российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии, повредив строения, линию электропередачи, газопровод и заборы.

Война •   •  7169 просмотра
россияне выпустили с десяток снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод

Оккупанты ударили из "Градов" по Сумской области: есть погибший и раненая

Российская армия обстреляла город Ворожба в Сумской области Украины из реактивных систем залпового огня "Град", в результате чего, по словам мэра города, погиб один человек и ранена его мать.

Война •   •  8286 просмотра
Оккупанты ударили из "Градов" по Сумской области: есть погибший и раненая

Канадские бизнесмены рассматривают пять направлений для инвестиций в украинскую транспортную отрасль - Минобновление

Канадские бизнесмены рассматривают возможность инвестирования в пять отраслей транспортной отрасли Украины, включая железную дорогу, порты, пограничные переходы, авиацию и судостроение.

Экономика •   •  10085 просмотра
Канадские бизнесмены рассматривают пять направлений для инвестиций в украинскую транспортную отрасль - Минобновление

Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"

Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с компанией "Нова пошта" передали четвертую партию переносных комплектов связи и управления Воздушному командованию "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые помогут быстро развернуть мобильные командные пункты для подразделений противовоздушной обороны.

Общество •   •  12620 просмотра
Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"

Лечение раненых: по ряду направлений предусмотрен рост финансирования в несколько раз

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, финансирование на лечение раненых военнослужащих по некоторым направлениям увеличится в несколько раз.

Война •   •  12382 просмотра
Лечение раненых: по ряду направлений предусмотрен рост финансирования в несколько раз

Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении

Сообщено о подозрении жителю Киевской области, который совершал развратные действия в отношении 11-летней племянницы своей сожительницы.

Криминал и ЧП •   •  11158 просмотра
Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении

В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией

Вице-министр сельского хозяйства Польши пообещал строго наказывать фермеров, которые нарушают запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Экономика •   •  12317 просмотра
В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией