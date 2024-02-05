Starlink и Дія.Бізнес: Федоров провел первый разговор с новым польским коллегой

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел первый разговор с польским коллегой, новым вице-премьером и министром цифровизации Польши Кшиштофом Гавковски. Обсудили сотрудничество, которое строится на надежном фундаменте, ведь с момента полномасштабного вторжения Польша стала едва ли не ключевым партнером цифрового государства. Об этом заявил Федоров в Telegram, передает УНН.

"Обсудили сотрудничество, которое строится на надежном фундаменте - за почти 2 года с момента полномасштабного российского вторжения Польша стала едва ли не ключевым партнером цифрового государства", - написал Федоров.

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Он отметил, что помощь от Польши - это перенос государственных баз данных в облака и развертывание целой инфраструктуры для украинских реестров.

"Также Польша - лидер в обеспечении Украины Strarlink. Почти 20 тысяч терминалов уже стали частью критической инфраструктуры. Через несколько месяцев после начала вторжения, в мае 2022 года, при поддержке Правительства Польши мы открыли первый зарубежный центр Дія.Бізнес в Варшаве. Теперь это хаб для украинцев, которые выехали, с консультациями по легализации и открытию бизнеса в Польше", - рассказал Федоров.

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Он выразил уверенность, что работа Центра повлияла на то, что в 2023 году украинцы открыли в Польше рекордное количество новых бизнесов.

"Со своей стороны, Украина помогала Польше экспертизой для mObywatel - это польский аналог Дії, с цифровыми документами и услугами. Готовы и в дальнейшем делиться опытом с польскими коллегами. У меня в кабинете висит картина от польских коллег - сине-желтый домик на бело-красном фоне. Украинцы и поляки - две очень сильные нации. Нам нужно и дальше развивать партнерские отношения и вместе реализовывать классные проекты. Жду Кшиштофа Гавковски в Киеве", - отметил Федоров.