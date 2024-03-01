Стандарти НАТО у медичному забезпеченні ЗСУ: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
Підписаний президентом Зеленським закон запроваджує клінічні протоколи та стандарти НАТО у медичному забезпеченні Збройних Сил України.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10343, який передбачає впровадження клінічних протоколів та стандартів НАТО у медичному забезпеченні Збройних Сил України, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
"01.03.2024 повернуто з підписом від Президента України", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.
Доповнення
У лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає впровадження стандартів НАТО у медичному забезпеченні Збройних Сил України.
Згідно з законом, вводиться поняття "догоспітальний етап надання медичної допомоги" - період надання медичної допомоги з моменту виявлення особи у невідкладному стані або звернення особи за медичною допомогою до її госпіталізації в заклад охорони здоров’я або відмови від госпіталізації.
Також закон відносить до функцій Міноборони затвердження для сил оборони клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, стандартів надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони на основі стандартів НАТО.
Міноборони буде визначати порядок дотримання зазначених стандартів та здійснюватиме нагляд за цим.
Також міністерство буде визначати вимоги та стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, які використовують сили оборони.