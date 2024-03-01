Стандарты НАТО в медицинском обеспечении ВСУ: Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Подписанный президентом Зеленским закон вводит клинические протоколы и стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10343, который предусматривает внедрение клинических протоколов и стандартов НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
"01.03.2024 возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Дополнение
В феврале 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает внедрение стандартов НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины.
Согласно закону, вводится понятие "догоспитальный этап оказания медицинской помощи" - период оказания медицинской помощи с момента выявления лица в неотложном состоянии или обращения лица за медицинской помощью до его госпитализации в учреждение здравоохранения или отказа от госпитализации.
Также закон относит к функциям Минобороны утверждение для сил обороны клинических протоколов, табелей материально-технического оснащения, стандартов оказания домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны на основе стандартов НАТО.
Минобороны будет определять порядок соблюдения указанных стандартов и осуществлять надзор за этим.
Также министерство будет определять требования и стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, которые используют силы обороны.
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении ВСУ: Зеленский подписал закон
Подписанный президентом Зеленским закон вводит клинические протоколы и стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины.
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