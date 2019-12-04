Стан здоров’я політв’язня Якименко погіршився – Денісова

ukru
18:19 • 22665 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 53535 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 62544 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 124620 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 113421 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 133740 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 130953 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127753 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171744 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268722 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 90062 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 35910 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 64815 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 103715 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 62405 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 26979 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 124642 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 133754 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 130963 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 114932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 22736 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 22454 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 20412 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 62405 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 90062 перегляди
Актуальне
Стан здоров’я політв’язня Якименко погіршився – Денісова

Стан здоров’я політв’язня Якименко погіршився – Денісова

Київ • УНН

 • 9206 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Стан здоров’я українського політв’язня Володимира Якименко, якого утримують в колонії Російської Федерації, погіршився. Його змусили підписати відмову від повного медичного обстеження. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Отримала інформацію щодо кричущої ситуації з порушення прав незаконно засудженого громадянина України Володимира Якименка, який утримується в ФКУ ИК 4 УФСИН России (Федеральна казенна установа “Виправна колонія № 4 Управління Федеральної служби виконання покарань) в Саратовській області. У Володимира суттєво погіршився стан здоров’я. Він страждає від болю в животі та ключиці, також має проблеми з зубами. Попри існуючі проблеми зі здоров’ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги нашому співгромадянину. Більше того, громадянина України під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження”, — написала Людмила Денісова.

Вона повідомила, що працівники виправного закладу застосовують до Володимира Якименка фізичне насильство, а саме завдають ударів по нирках, виводять на вулицю при мінусовій температурі та змушують роздягатися до гола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей. Є факт про упереджене ставлення до нього через його громадянство.

“Крім того, наш співгромадянин не забезпечений одягом встановленого зразка, який відповідає сезону і кліматичним умовам. Зокрема, йому було видане взуття, яке не підходять за розміром, що призвело до травм ніг. Водночас, дружині Володимира адміністрацією виправної колонії було відмовлено в прийнятті посилки з теплими речами та ліками для ув’язненого без пояснення причин”, — зазначила Людмила Денісова.

У зв’язку з цим, омбудсмен звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням у найкоротший термін вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження, та за результатами надати відповідну медичну допомогу, а також до радника-посланника тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покатила, з проханням терміново перевірити умови тримання та забезпечити Володимира Якименка відповідною консульсько-правовою допомогою.

Нагадаємо, Володимир Якименко був активістом “автомайдану”, якого у 2017 році затримали російські силовики під час перетину адмінмежі з окупованим Кримом. Його звинуватили у транспортуванні наркотиків і вимагати зізнатись у скоєному. Згодом підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив його до п’ятнадцяти з половиною років колонії та відправив до Саратовської області в місто Пугачов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18