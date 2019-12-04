Стан здоров’я політв’язня Якименко погіршився – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Стан здоров’я українського політв’язня Володимира Якименко, якого утримують в колонії Російської Федерації, погіршився. Його змусили підписати відмову від повного медичного обстеження. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Отримала інформацію щодо кричущої ситуації з порушення прав незаконно засудженого громадянина України Володимира Якименка, який утримується в ФКУ ИК 4 УФСИН России (Федеральна казенна установа “Виправна колонія № 4 Управління Федеральної служби виконання покарань) в Саратовській області. У Володимира суттєво погіршився стан здоров’я. Він страждає від болю в животі та ключиці, також має проблеми з зубами. Попри існуючі проблеми зі здоров’ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги нашому співгромадянину. Більше того, громадянина України під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження”, — написала Людмила Денісова.
Вона повідомила, що працівники виправного закладу застосовують до Володимира Якименка фізичне насильство, а саме завдають ударів по нирках, виводять на вулицю при мінусовій температурі та змушують роздягатися до гола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей. Є факт про упереджене ставлення до нього через його громадянство.
“Крім того, наш співгромадянин не забезпечений одягом встановленого зразка, який відповідає сезону і кліматичним умовам. Зокрема, йому було видане взуття, яке не підходять за розміром, що призвело до травм ніг. Водночас, дружині Володимира адміністрацією виправної колонії було відмовлено в прийнятті посилки з теплими речами та ліками для ув’язненого без пояснення причин”, — зазначила Людмила Денісова.
У зв’язку з цим, омбудсмен звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням у найкоротший термін вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження, та за результатами надати відповідну медичну допомогу, а також до радника-посланника тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покатила, з проханням терміново перевірити умови тримання та забезпечити Володимира Якименка відповідною консульсько-правовою допомогою.
Нагадаємо, Володимир Якименко був активістом “автомайдану”, якого у 2017 році затримали російські силовики під час перетину адмінмежі з окупованим Кримом. Його звинуватили у транспортуванні наркотиків і вимагати зізнатись у скоєному. Згодом підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив його до п’ятнадцяти з половиною років колонії та відправив до Саратовської області в місто Пугачов.