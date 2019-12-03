Денісова розповіла про умови тримання Марківа

ukru
16:46 • 16286 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 42636 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 117098 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 109831 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 128827 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127051 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127333 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171564 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268617 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262312 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.8 м/с
42 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 33983 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 74723 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 51240 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 94980 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 44137 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 117091 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 128822 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127046 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112015 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 124598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 12215 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 11362 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 44137 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 74723 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106198 перегляди
Актуальне
Денісова розповіла про умови тримання Марківа

Денісова розповіла про умови тримання Марківа

Київ • УНН

 • 11427 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова разом з представником з дотримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав Вячеславом Петльованим та начальником відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають у місцях несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій території Оленою Тучіною відвідали Віталія Марківа, якого було засуджено в Італії нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Віталій утримується у міланській виправній колонії „Опера“, де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини. Під час спілкування Віталій наголосив, що для нього ця зустріч була найочікуваніша та надзвичайно важлива. Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста”, — написала Денісова за підсумками зустрічі.

Вона наголосила, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка — французького журналіста, при цьому, ніяких експертиз слідством проведено не було.

Також, зі слів омбудсмена, в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Марківа у складі парамілітарних структур — а насправді українець належав до військовослужбовців Національної Гвардії України.

“Зазначаю, що обвинувачувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну Гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення”, — зауважила Денісова.

Вона підкреслила також, що Україна неодноразово пропонувала італійській стороні створити спільну робочу групу з метою розслідування та встановлення винних у вбивстві Рокеллі.

Денісова закликала державні органи України визначитися зі статусом Марківа, засудженого в Італійській Республіці, а також висловила прохання до української діаспори, італійців та італійські ЗМІ щодо максимального розголосу та розповсюдження неупередженої інформації щодо обставин загибелі Андреа Роккеллі.

Уповноважена з прав людина також звернулась до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович та міжнародної спільноти із закликом тримати на контролі цю резонансну справу.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

В жовтні суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, який був засуджений до 24 років ув’язнення.

Вже декілька років 30-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66