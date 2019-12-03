Денісова розповіла про умови тримання Марківа

“Віталій утримується у міланській виправній колонії „Опера“, де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини. Під час спілкування Віталій наголосив, що для нього ця зустріч була найочікуваніша та надзвичайно важлива. Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста”, — написала Денісова за підсумками зустрічі.

Вона наголосила, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка — французького журналіста, при цьому, ніяких експертиз слідством проведено не було.

Також, зі слів омбудсмена, в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Марківа у складі парамілітарних структур — а насправді українець належав до військовослужбовців Національної Гвардії України.

“Зазначаю, що обвинувачувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну Гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення”, — зауважила Денісова.

Вона підкреслила також, що Україна неодноразово пропонувала італійській стороні створити спільну робочу групу з метою розслідування та встановлення винних у вбивстві Рокеллі.

Денісова закликала державні органи України визначитися зі статусом Марківа, засудженого в Італійській Республіці, а також висловила прохання до української діаспори, італійців та італійські ЗМІ щодо максимального розголосу та розповсюдження неупередженої інформації щодо обставин загибелі Андреа Роккеллі.

Уповноважена з прав людина також звернулась до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович та міжнародної спільноти із закликом тримати на контролі цю резонансну справу.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

В жовтні суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, який був засуджений до 24 років ув’язнення.

Вже декілька років 30-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.