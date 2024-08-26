Стало відомо, який графік відключень електроенергії діятиме на Кіровоградщині
Київ • УНН
На Кіровоградщині 26 серпня діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Для шести черг встановлено різні часові проміжки відключень з 12:00 до 23:00.
Аварійні відключення, що було введено у Кіровоградській області наразі опубліковані на офіційному каналі ОДА.
Передає Андрій Райкович - начальник Кіровоградської ОДА, пише УНН.
Деталі
26 серпня, за наказом НЕК Укренерго, на Кіровоградщині попередньо діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:
1 черга: 12-14, 16-18, 20-22
2 черга: 12-14, 16-18, 20-22
3 черга: 12-14, 16-18, 20-22
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4 черга: 14-16, 18-20, 22-23
5 черга: 14-16, 18-20, 22-23
6 черга: 14-16, 18-20, 22-23
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