На Кіровоградщині ворог цілив по критичній інфраструктурі, збито дрони, руйнувань цивільної інфраструктури не фіксували - ОВА

У Кіровоградській області знищено ворожі дрони під час ранкової атаки. Ворог цілив по критичній інфраструктурі двох районів, попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури і постраждалих, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Під час ранкової атаки знищено ворожі дрони в небі над Кіровоградщиною. Попередньо – в області без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знов цілив по об’єктах української енергетики, а також по критичній інфраструктурі Кропивницького та Олександрійського районів