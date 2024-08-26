На Кіровоградщині ворог цілив по критичній інфраструктурі, збито дрони, руйнувань цивільної інфраструктури не фіксували - ОВА
Київ • УНН
Над Кіровоградщиною знищено ворожі дрони під час ранкової атаки. Ворог цілив по об'єктах енергетики та критичній інфраструктурі Кропивницького й Олександрійського районів, попередньо без постраждалих.
У Кіровоградській області знищено ворожі дрони під час ранкової атаки. Ворог цілив по критичній інфраструктурі двох районів, попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури і постраждалих, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Під час ранкової атаки знищено ворожі дрони в небі над Кіровоградщиною. Попередньо – в області без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знов цілив по об’єктах української енергетики, а також по критичній інфраструктурі Кропивницького та Олександрійського районів
Він закликав "з розумінням ставитись до інформації від обленерго". Раніше "Кіровоградобленерго" повідомило, що 26 серпня в області діятимуть графіки аварійних відключень.
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди