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На Кіровоградщині ворог цілив по критичній інфраструктурі, збито дрони, руйнувань цивільної інфраструктури не фіксували - ОВА

Київ • УНН

 • 19884 перегляди

Над Кіровоградщиною знищено ворожі дрони під час ранкової атаки. Ворог цілив по об'єктах енергетики та критичній інфраструктурі Кропивницького й Олександрійського районів, попередньо без постраждалих.

У Кіровоградській області знищено ворожі дрони під час ранкової атаки. Ворог цілив по критичній інфраструктурі двох районів, попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури і постраждалих, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Під час ранкової атаки знищено ворожі дрони в небі над Кіровоградщиною. Попередньо – в області без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знов цілив по об’єктах української енергетики, а також по критичній інфраструктурі Кропивницького та Олександрійського районів

- написав Райкович у Telegram.

Він закликав "з розумінням ставитись до інформації від обленерго". Раніше  "Кіровоградобленерго" повідомило, що 26 серпня в області діятимуть графіки аварійних відключень.

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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