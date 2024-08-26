В Кировоградской области враг целился по критической инфраструктуре, сбиты дроны, разрушений гражданской инфраструктуры не фиксировали - ОВА

В Кировоградской области уничтожены вражеские дроны во время утренней атаки. Враг целился по критической инфраструктуре двух районов, предварительно без разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Во время утренней атаки уничтожены вражеские дроны в небе над Кировоградщиной. Предварительно - в области без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Враг снова целился по объектам украинской энергетики, а также по критической инфраструктуре Кропивницкого и Александрийского районов - написал Райкович в Telegram.

Он призвал "с пониманием относиться к информации от облэнерго". Ранее "Кировоградоблэнерго" сообщило, что 26 августа в области будут действовать графики аварийных отключений.

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