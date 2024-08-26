В Кировоградской области враг целился по критической инфраструктуре, сбиты дроны, разрушений гражданской инфраструктуры не фиксировали - ОВА
Киев • УНН
Над Кировоградщиной уничтожены вражеские дроны во время утренней атаки. Враг целился по объектам энергетики и критической инфраструктуре Кропивницкого и Александрийского районов, предварительно без пострадавших.
В Кировоградской области уничтожены вражеские дроны во время утренней атаки. Враг целился по критической инфраструктуре двух районов, предварительно без разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Во время утренней атаки уничтожены вражеские дроны в небе над Кировоградщиной. Предварительно - в области без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Враг снова целился по объектам украинской энергетики, а также по критической инфраструктуре Кропивницкого и Александрийского районов
Он призвал "с пониманием относиться к информации от облэнерго". Ранее "Кировоградоблэнерго" сообщило, что 26 августа в области будут действовать графики аварийных отключений.
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26 августа 2024, 07:45 • 54432 просмотра