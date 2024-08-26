У Вінниці відновлюється водопостачання після масованої атаки рф
Київ • УНН
Через проблеми з електропостачанням у Вінниці були відключення води. Наразі тиск відновлюється, комунальники поступово забезпечують водопостачання та водовідведення після відновлення електроенергії.
Через проблеми з електропостачанням на тлі масованої атаки рф у Вінниці були відключення води. Наразі тиск відновлюється, і комунальники поступово забезпечують водопостачання та водовідведення. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає УНН.
"Станом на зараз тиск відновлюється, підприємство поступове забезпечує водопостачання та водовідведення. Дякую нашим комунальникам!" - повідомила Заболотна.
Раніше Заболотна повідомляла, що в області з 8-30 почались відключення внаслідок відсутності напруги по мережі. Посадовиця зазначила, що загалом було відключено 95 населених пунктів, 36 597 споживачів. О 10:20 включили 38 населених пунктів, 12674 споживачів. Об 11:20 резервно заживили усі інші населені пункти.
На Вінниччині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури - ОВА26.08.24, 10:53 • 18410 переглядiв