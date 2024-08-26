На Вінниччині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
У Вінницькій області відбулася ворожа атака на об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано пошкодження приватного будинку, інформація про загиблих відсутня, служби працюють над ліквідацією наслідків.
Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що на Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, пише УНН.
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку. Станом на зараз інформація про загиблих відсутня. Усі служби виїхали на місця для ліквідації наслідків
Наслідки атак, з її слів, встановлюються. Інформація буде оновлюватись, додала вона.
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