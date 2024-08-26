На Вінниччині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури - ОВА

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що на Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, пише УНН.

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку. Станом на зараз інформація про загиблих відсутня. Усі служби виїхали на місця для ліквідації наслідків