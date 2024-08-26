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На Вінниччині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури - ОВА

На Вінниччині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури - ОВА

Київ • УНН

 • 18410 перегляди

У Вінницькій області відбулася ворожа атака на об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано пошкодження приватного будинку, інформація про загиблих відсутня, служби працюють над ліквідацією наслідків.

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що на Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, пише УНН.

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку. Станом на зараз інформація про загиблих відсутня. Усі служби виїхали на місця для ліквідації наслідків

- написала Заболотна у Facebook.

Наслідки атак, з її слів, встановлюються. Інформація буде оновлюватись, додала вона.

У Вінниці через відключення світла зупинялася водопровідна станція, без світла низка громад області 26.08.24, 10:47 • 22348 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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