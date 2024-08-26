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У Вінниці через відключення світла зупинялася водопровідна станція, без світла низка громад області

У Вінниці через відключення світла зупинялася водопровідна станція, без світла низка громад області

Київ • УНН

 • 22348 перегляди

У Вінниці через аварійні вимкнення електроенергії зупинялися водопровідні станції. Без світла залишилися кілька громад Вінницької області та місто Бар.

У  Вінниці внаслідок аварійного вимкнення електроенергії двічі зупинялася водопровідна станція на Старому місті. Також фіксували зупинку станції "Вишенька". Жителей попереджають про можливе відсутнє водопостачання або ж  слабкий тиск. Без світла в області наразі  Турбівська, Липовецька,  Барська громади та місто Бар. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Суспільне Вінниця". 

Деталі

Як повідомляється, через аварійні вимкнення електроенергії у Вінниці двічі зупинялася водопровідна станція на Старому місті. Тут здійснюють переключення.

Тимчасово може бути відсутнє водопостачання або ж спостерігатиметься слабкий тиск.

Також фіксували зупинку станції "Вишенька". Тут здійснили переключення, можливий слабкий тиск, повідомили в облводоканалі.

Місто Бар на Вінниччині – без електроенергії, повідомили кореспондентам Суспільного.

Без електроенергії також Турбівська, Липовецька та Барська громади, повідомила речниця обленерго Юлія Великотрав.

У Житомирі внаслідок масованої атаки рф по Україні призупинили водопостачання26.08.24, 10:20 • 18092 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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