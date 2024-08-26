У Вінниці через відключення світла зупинялася водопровідна станція, без світла низка громад області
Київ • УНН
У Вінниці через аварійні вимкнення електроенергії зупинялися водопровідні станції. Без світла залишилися кілька громад Вінницької області та місто Бар.
У Вінниці внаслідок аварійного вимкнення електроенергії двічі зупинялася водопровідна станція на Старому місті. Також фіксували зупинку станції "Вишенька". Жителей попереджають про можливе відсутнє водопостачання або ж слабкий тиск. Без світла в області наразі Турбівська, Липовецька, Барська громади та місто Бар. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Суспільне Вінниця".
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Як повідомляється, через аварійні вимкнення електроенергії у Вінниці двічі зупинялася водопровідна станція на Старому місті. Тут здійснюють переключення.
Тимчасово може бути відсутнє водопостачання або ж спостерігатиметься слабкий тиск.
Також фіксували зупинку станції "Вишенька". Тут здійснили переключення, можливий слабкий тиск, повідомили в облводоканалі.
Місто Бар на Вінниччині – без електроенергії, повідомили кореспондентам Суспільного.
Без електроенергії також Турбівська, Липовецька та Барська громади, повідомила речниця обленерго Юлія Великотрав.
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